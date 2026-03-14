"Я буквально вмирала всередині": співачка Анна Трінчер вперше після розлучення розповіла про особисте життя

Спііачка Анна Трінчер понад три роки тому розлучилась із блогером Олександром Волошиним. За словами артистки, весь час час вона боялась знову довіритися комусь

Анна Трінчер розповіла, що на сотнях весіль вона співала пісню, яку присвятила власному весіллю колись. За словами артистки, це було емоційно важко.

"Я співала цю пісню на сотнях весіллях. Це зароджувало у мене якесь прекрасне почуття. Але разом із тим мені було боляче. Кожен раз я поверталася в ці самі болючі емоції. Я буквально вмирала всередині", - каже співачка.

Зараз артистка вільна, проте тепер вона нарешті відкрита для кохання.

"Три роки я дуже бігла від кохання. Я боялася знову довіритися і відкритися. Для мене це було страшніше, ніж відбабахати 30 концертів підряд. Можливо, я вже готова до чогось прекрасного", - каже Анна Трінчер.

