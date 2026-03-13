13 березня 2026, 19:16

Стало відомо, якою буде погода на вихідні

13 березня 2026, 19:16
ілюстративне фото: з відкритих джерел
У суботу-неділю, 14-15 березня, в Україні втримається суха сонячна погода

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на прогноз погоди Наталки Діденко.

За її словами, південно-східний вітер трохи нівелюватиме сонячний прогрів, буде рвучким, часом навіть із штормовими поривами.

Температура повітря вихідними стане стриманішою, вдень +9…+12 градусів, лише на заході та півдні ще тепліше, +12…+17 градусів.

"Ночі та ранки все ж ще холодні, очікується від 1 морозу до 5 тепла", – йдеться у повідомленні.

У Києві 14-15 березня буде сухо та сонячно, південно-східний вітер помірний, іноді рвучкий. У нічні години прохолодно, +2…+5 градусів, впродовж дня в суботу та неділю очікується +10…+12 градусів, тобто, стане свіжіше.

"Надалі в Україні передбачається подальше поступове зниження температури повітря", – підсумувала Н.Діденко.

Нагадаємо, у п’ятницю, 13 березня, в Україні було сухо, сонячно і тепло. Вдень температура повітря коливалась у межах +12…+17 градусів.

