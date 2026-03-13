У Кривому Розі на вулиці сталась стрілянина

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Телеканал D1.

Як зазначається, вдень 12 березня невідома особа здійснила постріл у бік припаркованого автомобіля у Саксаганському районі. Після чого поїхала у невідомому напрямку.

Усе трапилося біля одного із кафе, а стрільцем міг бути місцевий кримінальний авторитет.

На щастя, обійшлось без постраждалих.

Нагадаємо, наприкінці лютого у Кривому Розі військовослужбовця ТЦК вдарили ножем. Тоді ж цивільні перешкоджали законній діяльності військових.