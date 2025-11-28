Фото: ілюстративне

Кадрові зміни в Офісі Президента відбулися на тлі резонансних подій та обговорень всередині владної команди

Про це йдеться в Указі президента України Володимира Зеленського, передає RegioNews.

Президент України Володимир Зеленський підписав Указ №868/2025, яким звільнив Андрія Єрмака з посади керівника Офісу Президента України. Документ оприлюднений на офіційному сайті глави держави 28 листопада 2025 року. Сам Єрмак подав заяву про відставку, про що публічно повідомив президент.

Зеленський подякував Єрмаку за роботу, зазначивши, що керівник Офісу завжди представляв українську позицію в переговорних процесах у патріотичному ключі. Водночас президент наголосив, що питання нового очільника Офісу обговорюватиметься наступного дня після консультацій із потенційними кандидатами.

Андрій Єрмак залишив посаду керівника ОП

Нагадаємо, того ж дня у керівника Офісу Президента відбулися обшуки. За даними НАБУ та САП, слідчі дії проводилися як у робочому кабінеті, так і вдома у Єрмака. Обшуки стали частиною резонансного розслідування НАБУ під назвою "Мідас".

За повідомленнями ЗМІ, рішення про звільнення Єрмака було підтримане ключовими представниками влади, а також членами фракції "Слуга народу". Народний депутат Ярослав Железняк зазначив, що політична сила вимагала зміни керівника Офісу. Раніше Зеленський зустрічався з фракцією у закритому режимі, коментуючи, що питання корупції в оточенні президента штучно розкручується зовнішніми силами.