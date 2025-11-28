21:02  28 листопада
28 листопада 2025, 18:06

На сайті президента оприлюднили указ про звільнення керівника ОП Єрмака

28 листопада 2025, 18:06
Фото: ілюстративне
Кадрові зміни в Офісі Президента відбулися на тлі резонансних подій та обговорень всередині владної команди

Про це йдеться в Указі президента України Володимира Зеленського, передає RegioNews.

Президент України Володимир Зеленський підписав Указ №868/2025, яким звільнив Андрія Єрмака з посади керівника Офісу Президента України. Документ оприлюднений на офіційному сайті глави держави 28 листопада 2025 року. Сам Єрмак подав заяву про відставку, про що публічно повідомив президент.

Зеленський подякував Єрмаку за роботу, зазначивши, що керівник Офісу завжди представляв українську позицію в переговорних процесах у патріотичному ключі. Водночас президент наголосив, що питання нового очільника Офісу обговорюватиметься наступного дня після консультацій із потенційними кандидатами.

Андрій Єрмак залишив посаду керівника ОП

Нагадаємо, того ж дня у керівника Офісу Президента відбулися обшуки. За даними НАБУ та САП, слідчі дії проводилися як у робочому кабінеті, так і вдома у Єрмака. Обшуки стали частиною резонансного розслідування НАБУ під назвою "Мідас".

За повідомленнями ЗМІ, рішення про звільнення Єрмака було підтримане ключовими представниками влади, а також членами фракції "Слуга народу". Народний депутат Ярослав Железняк зазначив, що політична сила вимагала зміни керівника Офісу. Раніше Зеленський зустрічався з фракцією у закритому режимі, коментуючи, що питання корупції в оточенні президента штучно розкручується зовнішніми силами.

21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
