28 листопада
Багатотисячне місто на Київщині залишилось без світла через російський обстріл
28 листопада
Стало відомо, якою буде погода наприкінці листопада
28 листопада
На Львівщині чоловік торгував зброєю: розбирав і
28 листопада 2025, 19:44

У "Слузі народу" прокоментували звільнення Єрмака

28 листопада 2025, 19:44
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Президент Володимир Зеленський продемонстрував, що інтереси країни для нього на першому місці. Його команда підтримує це рішення

Як передає RegioNews, про це заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"Ми, як команда Президента, підтримуємо рішення Володимира Зеленського. Сьогодні він бореться за наше майбутнє, за гідне закінчення війни. Нам потрібно бути сильними всередині країни, щоб мати міцні позиції ззовні", – написав він у Телеграмі.

За його словами, для політиків важливо, щоб ні в кого не було жодних питань до України.

"Володимир Зеленський показав, що інтереси країни для нього на першому місці. І він, як лідер нації, лідер держави, не допустить послаблення України ані ззовні, ані зсередини", – додав Арахамія.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський підписав Указ №868/2025, яким звільнив Андрія Єрмака з посади керівника Офісу Президента України. Документ оприлюднений на офіційному сайті глави держави 28 листопада 2025 року. Сам Єрмак подав заяву про відставку, про що публічно повідомив президент.

Раніше повідомлялось, що Зеленський може оголосити винним у політичній кризі саме Давида Арахамію. Його нібито можуть позбавити керівництва фракцією та ввести проти нього персональій санкції.

