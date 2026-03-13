У Рівному підлітки знімали відео під російську музику на фоні потретів загиблих героїв

У Рівному підлітки знімали відео під російську музику. Робили вони це для могил загиблих українських військових

Про це повідомляє поліція Рівненської області, передає RegioNews.

13 березня під час моніторингу соціальних мереж поліцейські знайшли допис, де неповнолітні дівчата знімали відео під російську музику. Це відбувалось на фоні портретів українських загиблих військових.

Правоохоронці зʼясували, що це були 13-річна та 15-річна школярки з Рівного. Наразі вирішується питання притягнення їхніх батьків до адміністративної відповідальності.

"Поліція Рівненщини наголошує: у нинішніх умовах повномасштабної війни демонстративне прослуховування ворожої музики є не лише морально неприйнятним, а й може сприйматися як прояв зневаги до суспільства, Збройних сил України та пам’яті загиблих", - кажуть правоохоронці.

