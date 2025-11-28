НАБУ і САП у голови ОП: Андрій Єрмак вперше прокоментував обшуки в нього вдома
НАБУ і САП 28 листопада завітали з обшуками до Андрія Єрмака. Голова Офісу президента відреагував
Про це написав у своєму Telegram-каналі голова Офісу президента, передає RegioNews.
Андрій Єрмак підтвердив, що НАБУ і САП дійсно проводять обшуки в нього вдома. Він заявив, що у слідчих немає жодних перешкод, і правоохоронці отримали повний доступ до квартири.
"На місці – мої адвокати, які взаємодіють із правоохоронцями. З мого боку — повне сприяння", - пише Андрій Єрмак.
Зранку 28 листопада журналісти повідомляли, почались обшуки в Андрія Єрмака. Зазначалось, що близько десяти правоохоронців були помічені біля будівлі Офісу президента. Згодом правоохоронці підтвердили цю інформацію.
Як відомо, раніше радник Президента з комунікацій Дмитро Литвин назвав фейком інформацію про нібито доручення Єрмака щодо підозри главі САП.
Нагадаємо, "Українська правда" із посиланням на джерела в правоохоронних органах повідомляла, що після перших частин розслідування "Мідас" Єрмак нібито поставив завдання силовикам готувати підозру Клименку.