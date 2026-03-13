У Чернівцях під час війни будують торговельний центр площею понад 16 тис. кв. м
Відкриття центру заплановано на кінець 2028 року
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Zaxid.net.
Сучасний торгово-розважальний центр Tera Hall збудують на околиці обласного центру. Він матиме чотири рівні, а загальна площа комплексу становитиме 16 150 кв. м.
Будівництво вже розпочалося на вул. Руській, 236.
Новий торгово-розважальний центр зможе приймати близько 10 тис. відвідувачів на день в будні та 13 тис. відвідувачів у вихідні.
Очікують, що Tera Hall відвідуватимуть сім’ї з дітьми, автомобілісти та активна молодь 20-40 років.
Як повідомлялось, в Чернівцях суд конфіскував майно росіянки, яка виправдовувала збройну агресію проти України. Це сталось влітку 2024 року.
