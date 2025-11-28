11:51  28 листопада
У Києві на Троєщині чоловік, погрожуючи розправою, пограбував таксиста
09:39  28 листопада
У Полтаві в річці виявили тіло зниклого 17-річного юнака
08:13  28 листопада
Втеча до Молдови на матраці: прикордонники врятували чоловіка з Дністра
28 листопада 2025, 14:12

В ЄС відреагували на обшуки в керівника ОП Андрія Єрмака

28 листопада 2025, 14:12
ілюстративне фото: з відкритих джерел
У Єврокомісії нагадали, що боротьба з корупцією є наріжним каменем вступу до ЄС

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ZN.UA.

"Ми бачили новини про сьогоднішні обшуки, проведені НАБУ і САП. Наша позиція — добре відома: будь-які розслідування показують, що антикорупційні органи діють і мають дозвіл на роботу в Україні", – заявив речник ЄК Гійом Мерсьє.

Він зазначив, що боротьба з корупцією була центральним елементом нашого пакету розширення, який визначає нашу загальну позицію з цього питання.

"Боротьба з корупцією є ключовою для вступу країни до ЄС… Європейська Комісія продовжуватиме уважно стежити за ситуацією", – додав він.

Як повідомлялось, НАБУ готує підозру голові ОП Єрмаку. Володимира Зеленського уже попередили. Потенційна підозра може бути пов’язана з його можливою зацікавленістю одним із будинків кооперативу "Династія".

За даними ZN.UA, відповідні зв’язки можуть бути зафіксовані на аудіозаписах, зроблених у бек-офісі фігуранта справи "Мідас" – співвласника студії "Квартал-95" Тимура Міндіча.

Що відомо про будинки кооперативу "Династія"

Йдеться про будівництво на території колишньої бази відпочинку "Сонячна". За розслідуванням Bihus.info, компанія, пов’язана з ексміністром та ексвіцепрем’єром Олексієм Чернишовим, зводить на восьми гектарах чотири будинки по приблизно 1000 м² кожен.

До основних будинків додаються господарські споруди площею 300-500 м². Журналісти також припускали, що там могли планувати будівництво причалу. Згідно з дозвільними документами, заявлена вартість будівництва – 300-400 доларів за квадратний метр, без урахування додаткових споруд.

Раніше видання ZN.UA писало, президент Володимир Зеленський був поінформований керівниками антикорупційних органів про підготовку до вручення підозри Єрмаку. Після цього, за даними видання, глава держави включив очільника ОП до української переговорної делегації.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, вранці 28 листопада НАБУ і САП проводять обшуки у керівника Офісу Президента Андрія Єрмака в урядовому кварталі. Кореспондент УП зафіксував, як на територію урядового кварталу зайшли близько 10 співробітників антикорупційних органів.

Згодом у САП підтвердили обшуки в очільника ОП. Сам Єрмак заявив, що обшуки відбуваються в нього вдома.

Як відомо, "Українська правда" повідомляла, що ключові представники влади, наближені до президента, радили Зеленському звільнити главу Офісу Президента Андрія Єрмака після резонансного розслідування НАБУ "Мідас".

Народний оборанець Ярослав Железняк повідомив, що у "Слузі народу" назріває бунт через очільника ОП. За його словами, головна умова політичної сили – звільнення Андрія Єрмака.

Минулого тижня глава держави провів зустріч із парламентською фракцією "Слуга народу", яка відбувалася у закритому режимі. На зустрічі Зеленський висловив думку, що тему корупції в оточенні президента України штучно "качають" росіяни та американці.

21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
