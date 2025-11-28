Фото: Українська правда

Зранку ЗМІ повідомляли про початок обшуків у голови Офісу президента. Тепер правоохоронці підтвердили цю інформацію

Про це повідомляє Спеціальна антикорупційна прокуратура, передає RegioNews.

У повідомленні правоохоронців йдеться про те, що НАБУ і САП здійснюють обшуки у керівника Офісу президента України Андрія Єрмака.

"Слідчі дії санкціоновані й здійснюється в межах розслідування. Деталі – згодом", - кажуть представники НАБУ.

Зранку 28 листопада журналісти повідомляли, почались обшуки в Андрія Єрмака. Зазначалось, що близько десяти правоохоронців були помічені біля будівлі Офісу президента.

Нагадаємо, раніше радник Президента з комунікацій Дмитро Литвин назвав фейком інформацію про нібито доручення Єрмака щодо підозри главі САП.

Нагадаємо, раніше "Українська правда" із посиланням на джерела в правоохоронних органах повідомляла, що після перших частин розслідування "Мідас" Єрмак нібито поставив завдання силовикам готувати підозру Клименку.