12:36  19 березня
У горах Румунії знайшли мертвим 28-річного українця
10:30  19 березня
На Буковині судили чоловіків, які жорстоко розправились з пенсіонерами
08:22  19 березня
У Миколаєві п'яний водій збив двох пішоходів і втік із місця ДТП
UA | RU
UA | RU
19 березня 2026, 10:59

Справа Шурми: заочно арештований експосадовець "Запоріжжяобленерго"

19 березня 2026, 10:59
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Вищий антикорупційний суд заочно взяв під варту колишнього комерційного директора ПАТ "Запоріжжяобленерго" Віктора Мітченка

Про це пише видання "Слово і Діло" з посиланням на рішення суду, передає RegioNews.

Йдеться про справу щодо заволодіння 141 млн грн на "зеленому" тарифі, в якій підозру отримав ексзаступник керівника Офісу Президента Ростислав Шурма.

Як зазначено, Віктор Мітченко покинув Україну 25 вересня 2024 року і більше не повертався на її територію. Заочно повідомлення про підозру йому було вручено 21 січня 2026 року. Згодом його оголосили у розшук, включаючи міжнародний.

Суд постановив задовольнити клопотання і обрав запобіжний захід у формі тримання під вартою.

У документах зазначено, що після затримання підозрюваного необхідно протягом 48 годин вирішити питання щодо застосування обраного заходу або його перегляду на більш м’який, про що буде складено відповідну ухвалу.

Скандал із "зеленим" тарифом: що відомо

НАБУ і САП викрили схему заволодіння коштами за "зеленим" тарифом, яка діяла на користь низки комерційних енергогенеруючих підприємств, розташованих на тимчасово окупованій території Запорізької області.

За даними слідства, повідомлено про підозру 9 особам, серед яких – колишній заступник Керівника Офісу Президента та ексчлен наглядової ради НАК "Нафтогаз України".

Імені антикорупційні органи не назвали, але за даними народного депутата Ярослава Железняка, йдеться про Ростислава Шурму.

За даними ЗМІ, сам Шурма відкидає звинувачення та заявляв про готовність співпрацювати зі слідством.

У липні 2025 року детективи Національного антикорупційного бюро України спільно з німецькими правоохоронцями провели обшук колишнього заступника голови Офісу Президента.

За даними "Української правди" після обшуків Шурма переїхав в Австрію. Як зазначають журналісти, у Німеччині вже були прецеденти екстрадиції за запитом України, тоді як Австрія "міцно тримає в своїх кордонах добрих два десятки українських фігурантів різних кримінальних справ".

У лютому 2026 року Ростислава Шурму та його брата Олега оголосили у розшук.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
суд ВАКС арешт енергетика корупційна схема Ростислав Шурма зелений тариф Запоріжжяобленерго
13 березня 2026
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Після російських ударів по енергетиці Україна шукає нові джерела генерації. Один із найбільших вітрових проєктів планують збудувати в Карпатах. Але він вже викликає питання
09 березня 2026
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Кількість фахівців у медичній сфері в Україні за десять років скоротилася в рази. Продовжують масово закриватися заклади охорони здоров'я, особливо у сільській місцевості де місцева влада не має доста...
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
У Запоріжжі судили військового ТЦК за пособництво в отриманні хабара
19 березня 2026, 14:20
Скандал на Дніпропетровщині: депутатка облради образила дітей із генетичними захворюваннями
19 березня 2026, 13:37
Виконували наказ ворога: у Києві затримали підпалювачів авто військових
19 березня 2026, 13:11
На Тернопільщині в полі знайшли залишки ракети Х-101 із двома бойовими частинами
19 березня 2026, 12:53
Селфі біля тіла загиблої 14-річної дівчини: у Дніпровському університеті розпочали розслідування
19 березня 2026, 12:44
У горах Румунії знайшли мертвим 28-річного українця
19 березня 2026, 12:36
Нервував поруч з поліцією: на Дніпропетровщині чоловіка посеред вулиці "спалили" з наркотиками
19 березня 2026, 12:30
Наймасовіший розпис писанок: у Львові встановлять рекорд України
19 березня 2026, 11:57
Шпигував у Силах безпілотних систем: СБУ затримала "подвійного" агента РФ та Білорусі
19 березня 2026, 11:50
Ґвалтував доньок співмешканки: прокуратура вимагає довічного для жителя Донеччини
19 березня 2026, 11:32
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Юрій Касьянов
Сергій Фурса
Всі блоги »