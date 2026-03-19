Справа Шурми: заочно арештований експосадовець "Запоріжжяобленерго"

Про це пише видання "Слово і Діло" з посиланням на рішення суду, передає RegioNews.

Йдеться про справу щодо заволодіння 141 млн грн на "зеленому" тарифі, в якій підозру отримав ексзаступник керівника Офісу Президента Ростислав Шурма.

Як зазначено, Віктор Мітченко покинув Україну 25 вересня 2024 року і більше не повертався на її територію. Заочно повідомлення про підозру йому було вручено 21 січня 2026 року. Згодом його оголосили у розшук, включаючи міжнародний.

Суд постановив задовольнити клопотання і обрав запобіжний захід у формі тримання під вартою.

У документах зазначено, що після затримання підозрюваного необхідно протягом 48 годин вирішити питання щодо застосування обраного заходу або його перегляду на більш м’який, про що буде складено відповідну ухвалу.

Скандал із "зеленим" тарифом: що відомо

НАБУ і САП викрили схему заволодіння коштами за "зеленим" тарифом, яка діяла на користь низки комерційних енергогенеруючих підприємств, розташованих на тимчасово окупованій території Запорізької області.

За даними слідства, повідомлено про підозру 9 особам, серед яких – колишній заступник Керівника Офісу Президента та ексчлен наглядової ради НАК "Нафтогаз України".

Імені антикорупційні органи не назвали, але за даними народного депутата Ярослава Железняка, йдеться про Ростислава Шурму.

За даними ЗМІ, сам Шурма відкидає звинувачення та заявляв про готовність співпрацювати зі слідством.

У липні 2025 року детективи Національного антикорупційного бюро України спільно з німецькими правоохоронцями провели обшук колишнього заступника голови Офісу Президента.

За даними "Української правди" після обшуків Шурма переїхав в Австрію. Як зазначають журналісти, у Німеччині вже були прецеденти екстрадиції за запитом України, тоді як Австрія "міцно тримає в своїх кордонах добрих два десятки українських фігурантів різних кримінальних справ".

У лютому 2026 року Ростислава Шурму та його брата Олега оголосили у розшук.