На Дніпропетровщині чоловіка забили до смерті

Фото: Нацполіція

У Кам'янському під час конфлікту побили 55-річного чоловіка. На жаль, від отриманих травм він помер

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

Інцидент стався 8 березня в одному із селищ Кам’янського району. Поліцію викликали через бійку на вулиці. Коли вони приїхали, то знайшли 55-річного місцевого жителя з численними тілесними ушкодженнями. Медики намагалися врятувати чоловіка, однак від отриманих травм він помер у кареті швидкої допомоги.

Поліція знайшла зловмисників. Ними виявились місцеві жителі 36 та 39 років. Виявилось, що вони приїхали до будинку чоловіка через давній конфлікт. Під час сварки вони побили його руками та ногами, після чого втекли.

"Оперативники відділення поліції № 6 Кам’янського районного управління поліції встановили місце перебування фігурантів. Їм повідомили про підозру за ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває", - повідомили в поліції.

