19 березня 2026, 11:30

На Дніпропетровщині чоловіка забили до смерті

Фото: Нацполіція
У Кам'янському під час конфлікту побили 55-річного чоловіка. На жаль, від отриманих травм він помер

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

Інцидент стався 8 березня в одному із селищ Кам’янського району. Поліцію викликали через бійку на вулиці. Коли вони приїхали, то знайшли 55-річного місцевого жителя з численними тілесними ушкодженнями. Медики намагалися врятувати чоловіка, однак від отриманих травм він помер у кареті швидкої допомоги.

Поліція знайшла зловмисників. Ними виявились місцеві жителі 36 та 39 років. Виявилось, що вони приїхали до будинку чоловіка через давній конфлікт. Під час сварки вони побили його руками та ногами, після чого втекли.

"Оперативники відділення поліції № 6 Кам’янського районного управління поліції встановили місце перебування фігурантів. Їм повідомили про підозру за ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, в Києві чоловік накинувся на сестру із ножем. Під час конфлікту він тричі вдарив ним жінці у шию, а також поранив їй руку. Після цього просто пішов і не надавав їй допомоги. Чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі.

В Ірландії жорстоко вбили 31-річного українця
18 березня 2026, 20:52
Вбивство Ігоря Комарова на Балі: Інтерпол назвав імена підозрюваних
17 березня 2026, 18:45
У Німеччині жорстоко вбили 19-річну українку
17 березня 2026, 18:42
Всі новини »
13 березня 2026
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Після російських ударів по енергетиці Україна шукає нові джерела генерації. Один із найбільших вітрових проєктів планують збудувати в Карпатах. Але він вже викликає питання
09 березня 2026
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Кількість фахівців у медичній сфері в Україні за десять років скоротилася в рази. Продовжують масово закриватися заклади охорони здоров'я, особливо у сільській місцевості де місцева влада не має доста...
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
У Запоріжжі судили військового ТЦК за пособництво в отриманні хабара
19 березня 2026, 14:20
Скандал на Дніпропетровщині: депутатка облради образила дітей із генетичними захворюваннями
19 березня 2026, 13:37
Виконували наказ ворога: у Києві затримали підпалювачів авто військових
19 березня 2026, 13:11
На Тернопільщині в полі знайшли залишки ракети Х-101 із двома бойовими частинами
19 березня 2026, 12:53
Селфі біля тіла загиблої 14-річної дівчини: у Дніпровському університеті розпочали розслідування
19 березня 2026, 12:44
У горах Румунії знайшли мертвим 28-річного українця
19 березня 2026, 12:36
Нервував поруч з поліцією: на Дніпропетровщині чоловіка посеред вулиці "спалили" з наркотиками
19 березня 2026, 12:30
Наймасовіший розпис писанок: у Львові встановлять рекорд України
19 березня 2026, 11:57
Шпигував у Силах безпілотних систем: СБУ затримала "подвійного" агента РФ та Білорусі
19 березня 2026, 11:50
Ґвалтував доньок співмешканки: прокуратура вимагає довічного для жителя Донеччини
19 березня 2026, 11:32
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Юрій Касьянов
Сергій Фурса
Всі блоги »