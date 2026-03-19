Пожежа сталася вночі 19 березня у селі Кропивник Калуського району

Повідомлення про пожежу надійшло о 00:46. Вогонь охопив одноповерховий житловий будинок та господарську споруду. За пів години пожежу площею 120 м² локалізували, а о 02:16 – повністю загасили.

Під час гасіння пожежі рятувальники виявили в будинку тіло власника – 65-річного чоловіка.

Причину виникнення пожежі встановлюють фахівці.

На місці працювали 12 рятувальників, залучились дві одиниці техніки та місцева пожежна команда.

