СБУ та Нацполіція повідомили про підозру раднику Міністра соціальної політики

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Правоохоронці повідомили про підозру колишньому заступнику Міністра соціальної політики України, який зараз є чинним радником діючого Міністра

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на СБУ.

За матеріалами справи, фігурант розтратив державні кошти на запровадженні електронних послуг для населення.

Зокрема, йдеться про бюджетні збитки у понад 23 млн грн під час запуску єдиної інформаційно-аналітичної системи управління соціальною підтримкою населення – "E-Social".

"За матеріалами справи, перебуваючи на посаді заступника Міністра, чиновник уклав договір з консорціумом на розробку вищеназваного програмного забезпечення. Утім, як встановило розслідування, посадовець не проконтролював процес перевірки документів, які подали підрядники для участі у тендері. У подальшому це призвело до того, що підприємці отримали від держави кошти, але не виконали повний обсяг робіт, визначених контрактом", – йдеться у повідомленні.

На підставі зібраних доказів ексзаступнику Міністра повідомлено про підозру ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України (службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки). Йому загрожує до 5 років позбавлення волі.

