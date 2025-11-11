11:27  11 листопада
На Сумщині в ДТП загинули троє людей, ще двоє постраждали
08:44  11 листопада
У Львові спалах кишкової інфекції в ліцеї: госпіталізовано 17 осіб
07:49  11 листопада
Трагічна ДТП на Рівненщині: 16-річний юнак збив чоловіка і загадково помер
11 листопада 2025, 16:52

СБУ та Нацполіція повідомили про підозру раднику Міністра соціальної політики

11 листопада 2025, 16:52
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Правоохоронці повідомили про підозру колишньому заступнику Міністра соціальної політики України, який зараз є чинним радником діючого Міністра

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на СБУ.

За матеріалами справи, фігурант розтратив державні кошти на запровадженні електронних послуг для населення.

Зокрема, йдеться про бюджетні збитки у понад 23 млн грн під час запуску єдиної інформаційно-аналітичної системи управління соціальною підтримкою населення – "E-Social".

"За матеріалами справи, перебуваючи на посаді заступника Міністра, чиновник уклав договір з консорціумом на розробку вищеназваного програмного забезпечення. Утім, як встановило розслідування, посадовець не проконтролював процес перевірки документів, які подали підрядники для участі у тендері. У подальшому це призвело до того, що підприємці отримали від держави кошти, але не виконали повний обсяг робіт, визначених контрактом", – йдеться у повідомленні.

На підставі зібраних доказів ексзаступнику Міністра повідомлено про підозру ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України (службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки). Йому загрожує до 5 років позбавлення волі.

Як повідомлялось, член НКРЕКП та ексчиновник "Енергоатому" Пушкар втік з України слідом за Міндічем. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

11 листопада 2025
07 серпня 2025
