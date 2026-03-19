19 березня 2026, 11:22

Суддя, яка збила двох дітей у Харкові, постане перед судом

Фото: Прокуратура України
Справу судді, яка здійснила наїзд на двох дітей на пішохідному переході в Харкові, передано до суду

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

Зазначається. що підозрювана збила двох дівчат – 13 та 14 років. Обидві отримали тяжкі травми. 14-річна досі перебуває в реанімації без свідомості, 13-річна дівчина у січні 2026 року отямилася та проходить реабілітацію.

За даними слідства, водійка не зменшила швидкість та не зупинилася перед пішохідним переходом на вулиці Дудинській. Експертизи підтвердили, що уникнути наїзду вона могла, а технічних несправностей автомобіля не було.

Їй інкримінують порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження потерпілим (ч. 2 ст. 286 КК України).

Досудове розслідування завершено, справа передана до суду.

"Життя та здоров'я дитини – найвища цінність. Жоден статус не може виправдати нехтування правилами безпеки на дорозі. Кожен, хто сідає за кермо, бере на себе відповідальність. Коли йдеться про дітей – відповідальність зростає в рази", – зазначив керівник Харківської обласної прокуратури Юрій Папуша.

Як відомо, аварія сталася 18 грудня 2025 року на вулиці Дудинській біля нерегульованого пішохідного переходу. Водійка не зменшила швидкість та не надала перевагу двом дівчатам віком 13 та 14 років, які переходили дорогу. Унаслідок наїзду обидві дівчата отримали тяжкі тілесні ушкодження та були госпіталізовані.

20 грудня Державне бюро розслідувань оголосило судді підозру.

Згодом місцеві телеграм-канали опублікували відео, де зафіксовано момент ДТП.

суд ДТП прокуратура ПДР суддя Харків діти пішохідний перехід
