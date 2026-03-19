Суд визнав жителя Бахмутського району винним у систематичному сексуальному насильстві над двома доньками своєї співмешканки. Чоловіка засудили до 15 років позбавлення волі, проте прокуратура готує апеляцію, наполягаючи на довічному ув’язненні

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Офіс генпрокурора.

Правоохоронці довели, що з червня по вересень 2023 року безробітний чоловік щонайменше 10 разів ґвалтував дівчат, коли 29-річної матері не було вдома. Факти злочинів підтвердив медичний огляд.

Відомо, що родина раніше перебувала на обліку соціальних служб через алкоголізм матері. Після евакуації з прифронтової зони жінка покинула дітей, згодом її позбавили батьківських прав, а дівчат передали у патронатну сім’ю.

У суді 42-річний обвинувачений своєї вини не визнав.

У прокуратурі наголосили, що 15 років тюрми не відповідають тяжкості скоєного. За скоєні злочини фігурант має отримати найсуворіше покарання – довічне позбавлення волі.

