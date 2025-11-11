НАБУ оголосило підозру Міндічу: в чому його звинувачують

фото: tsn.ua

Антикорупційне бюро оголосило підозру Тімуру Міндічу у справі про корупцію в енергетиці

Про це повідомляє RegiNews із посиланням на РБК-Україна.

За даними НАБУ і САП, про підозру повідомили керівнику злочинної організації. Правоохоронці не називають його ім'я, але журналісти РБК-Україна вважають, що це Тімур Міндіч.

Також підозру оголосили колишньому раднику міністра енергетики (Ігор Миронюк) та виконавчому директору з фізичного захисту та безпеки АТ "НАЕК "Енергоатом" (Дмитро Басов) й чотирьом працівникам бек-офісу.

10 листопада НАБУ повідомило про масштабну операцію в Україні, спрямовану на викриття корупції в енергетичному секторі.

До складу злочинної групи увійшли як чинні, так і колишні посадовці енергетичної галузі, відомий бізнесмен та інші особи. Учасники цієї схеми організували значущу корупційну систему впливу на стратегічні державні підприємства, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом".

Детективи також проводили обшуки у колишнього міністра енергетики, а нині міністра юстиції Германа Галущенка.

Крім цього, обшуки здійснювалися у бізнесмена та співвласника студії "Квартал 95" Тимура Міндіча, який, за інформацією ЗМІ, залишив країну за кілька годин до проведення обшуків.

Згодом президент Володимир Зеленський прокоментував ситуацію, заявивши, що всі, хто будував схеми в "Енергоатомі", повинні отримати чітку процесуальну відповідь.

У НАБУ повідомили, що зафіксувало участь чотирьох міністрів у розслідуванні справи "Енергоатому". Йдеться про посадовців різних періодів, а не всіх діючих одночасно. Окрім того, під час масштабної операції було вилучено понад 4 млн доларів за місцями обшуків.