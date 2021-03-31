Хто рулить особливими дорученнями "швидкозростаючого" Чернишова

Все частіше очільника Мінрегіону Олексія Чернишова називають кандидатом на підвищення в команді Зеленського. Його сватають то у віцепрем'єри з регіональної політики, то в прем'єр-міністри, то навіть на місце глави Офісу президента. Чим же подібний зліт буде для нього небезпечний, крім пильної уваги "колег" по команді в Офісі президента

Все частіше очільника Мінрегіону Олексія Чернишова називають кандидатом на підвищення в команді Зеленського. Його сватають то у віцепрем'єри з регіональної політики, то в прем'єр-міністри, то навіть на місце глави Офісу президента. Чим же подібний зліт буде для нього небезпечний, крім пильної уваги "колег" по команді в Офісі президента

Адже не секрет, що Олексій Чернишов потрапив до обойми Володимира Зеленського з бізнесу і сприяла його зростанню група "Приват". Багато для його просування зробив нині опальний нардеп Олександр Дубінський, про якого Чернишов вже не згадує. Боїться Чернишов, що йому пригадають зв'язки з "приватівцями"? Навряд чи. За недовгу, але запаморочливу кар'єру чиновника Чернишов навчився ховати кінці у воду. Стосується це не лише його політичних зв'язків, але і різнопланової бізнес-діяльності.

Пам'ятаючи про те, що громадськість уважно стежить за поточною діяльністю Олексія Чернишова у кріслі міністра, особливо на предмет всілякої корупціогенності, цей топ-чиновник, само собою, постійно перестраховується і проявляє зовсім незайві заходи безпеки. Один з таких надійних способів - дотримуватися відомого правила "весь жар загрібати чужими руками". Просто потрібно знайти серед своїх наближених і перевірених людей того, хто буде виконувати так звані "особливі доручення".

І з такою роллю тіньового "касира" і де-факто "фінансового директора" при голові Мінрегіону цілком справляється стара знайома Чернишова Елла Ніколаєнко. Формально вона займає скромну посаду одного з позаштатних радників міністра, що дозволяє їй не значитися на держслужбі і, як наслідок, уникати публічності й навіть не подавати обов'язкові для чиновників електронні декларації. Втім, повністю залишатися в тіні і не залишати слідів своєї діяльності в міністерстві розвитку громад і територій Еллі Володимирівні все одно не вдається.

Вже в перші місяці керівництва Чернишова Мінрегіоном Ніколаєнко спливла як член міжвідомчої робочої групи з регулювання проблемних питань незавершеного будівництва міста Києва. І обізнані люди відразу ж усвідомили, кому саме у вузькому колі команди міністра велено курувати найцікавіші напрями мегакорупційної будівельної галузі. Пізніше все остаточно стало на свої місця, коли з'явилися дуже настирливі чутки про те, що як раз Елла Володимирівна нібито отримала від свого шефа Олексія Михайловича доручення стати сполучною ланкою між главою відомства та Державною архітектурно-будівельною інспекцією (ДАБІ).

Варто підкреслити, що Ніколаєнко не має жодних формальних повноважень, але Чернишов нібито забезпечив своїй позаштатній радниці безперешкодний доступ до приміщення інспекції, після чого вона стала особисто бути присутньою на багатьох заходах, де приймалися ключові рішення, в тому числі й кадрові.

Ну а про особливу близькість Ніколаєнко до чинного глави Мінрегіону говорить давня історія їх знайомства і неодмінний її супровід свого патрона у всіх його іпостасях останні років десять. Вперше біля Чернишова вона з'явилася в Харкові на початку 2010-х років у компанії "АВЕК і Ко", одним із співвласників якої був Чернишов. Там вона займала посади менеджера операційного розвитку, члена ревізійної комісії, члена наглядової ради і, нарешті, президента цієї компанії. Що легко перевірити за відомостями про зміни складу посадових осіб емітента ПАТ "Концерн АВЕК та Ко" хоча б на весну 2019-го. Тобто до тієї пори, коли Чернишов ще залишався бізнесменом і не рушив у держуправлінці.

До речі, крім "АВЕК" Ніколаєнко засвітилася і як керівник компанії "Трейд енд технолоджі парк", яка займалася реалізацією мегапроєкту Чернишова з будівництва спільно з китайцями Asia Trade & Technology Park – величезного виставкового та торгового центру в Києві. Цей проєкт виявився мертвонародженим, але Ніколаєнко, мабуть, свою роль "керівника" виконала успішно. І це у всій красі показала конкретна практика вже в сфері державного управління.

Після призначення Чернишова головою Київської облдержадміністрації у жовтні 2019 року вона тут же стала позаштатним радником нового керівника Київщини. При цьому реальні її повноваження в ОДА слабо відповідали такій скромній позаштатній посаді. Ніколаєнко відразу увійшла в більшість важливих комісій та робочих груп при керівництві області. І вже зовсім не могло обійтися без неї, якщо комісія повинна була розпоряджатися бюджетними коштами чи була присвячена питанням будівництва – тих напрямків, які Чернишов вважав цікавими.



Так, Ніколаєнко була членом робочої групи з підготовки пропозицій нового адміністративно-територіального поділу, а також входила до складу регіональної комісії з оцінки та відбору інвестиційних програм і проєктів регіонального розвитку, які повинні фінансуватися з Фонду регіонального розвитку Київської області. Як подейкують, вона за "особливим дорученням" Чернишова брала участь і у підборі кадрів, і навіть в підготовці проєкту обласного бюджету. Причому, підкреслимо ще раз, формально навіть не бувши штатним співробітником ОДА.

Аналогічні функції по звичній "схемі радниці" дісталися Ніколаєнко і в Мінрегіоні, коли в березні 2020-го главою відомства став її багаторічний шеф. Ось тільки, попри те, що вона старанно уникає будь-якої публічності, її робота, перш за все, з ДАБІ не змогла залишитися непоміченою. Вже після декількох місяців роботи Олексія Михайловича міністром розвитку громад і територій про Еллу Володимирівну як про тіньового "касира" у схемах навколо ДАБІ почали говорити громадські активісти та експерти будівельного ринку. У підсумку все таємне з кожним днем стає все більш явним, як і сама суть даних Ніколаєнко вказівок від Чернишова.

Тим більше, що після того, як новим тимчасовим керівником ДАБІ був призначений Сергій Галіцин, багато хто заговорив про можливу наявність домовленостей між Чернишовим і "наглядачами" за будівельною галуззю часів Януковича і Порошенка братами Горовими щодо спільного контролю за ДАБІ. І тут радниця Ніколаєнко – як ніколи до речі. Бо, не будучи формально держслужбовцем, вона практично не вразлива для звинувачень у корупції, і це не буде заважати роботі бек-офісів.

На завершення – ще одна важлива деталь. Сьогодні саме Елла Ніколаєнко значиться серед засновників крутого будівельного проєкту, в рамках якого активно будується закрите елітне котеджне містечко КМ Kozyn Club Seven в престижному селищі Козин під Києвом. Про масштаби цього бізнес-підприємства свідчать ціни на вілли, які стартують від 860 тис. доларів, а фінішують на позначці майже в 2 млн "зелених". Всього в селищі заплановано 10 елітних вілл, що в сумі потягне мінімум на 10 млн доларів. Ніколаєнко в цьому проєкті офіційно належить чверть, а ще чверть проєкту числиться на Олені Тимошенко, яка нібито працювала секретарем Чернишова, раніше ніколи не володіла ніяким бізнесом на мільйони доларів (прописана в тезці елітного Козина – селі Козин, розташованому далеко від столиці на кордоні Київської області з Черкаською). Тому неважко здогадатися, хто насправді є власником будівництва, а хто просто виконує роль, щоб не запідозрили у порушенні закону про державну службу.