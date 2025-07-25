фото: Тимур Міндич/соцмережі

Про це повідомляє видання "Цензор.НЕТ" з посиланням на джерела, близькі до ситуації, передає RegioNews.

За інформацією ЗМІ, Міндіч є фігурантом розслідування НАБУ щодо можливого розкрадання державних коштів. Раніше "Українська правда" повідомляла, що бюро готує підозру бізнесмену. Водночас директор НАБУ Семен Кривонос не підтвердив і не спростував ці заяви, наголосивши, що підозри оголошують лише офіційно після вручення.

Сам Тимур Міндіч поки не давав публічних коментарів щодо цієї справи. Опозиційні депутати пов’язують можливу підготовку підозри з ухваленням законопроєкту, який змінює статус незалежності НАБУ та САП.

Журналісти нагадують, що між Тимуром Міндічем і президентом Зеленським були особисті зв’язки. У 2021 році на день народження президента у квартирі Міндіча були представники "Кварталу 95". За даними "Української правди", НАБУ і САП зафіксували Міндіча в тому ж будинку, де проходило святкування, і на записах може бути сам Зеленський. Правоохоронці не коментують ці матеріали, тому невідомо, чи стосуються вони корупційного розслідування.

У 2020 році Міндіч тричі відвідував Офіс президента, пояснюючи це допомогою з організацією волонтерської підтримки під час пандемії. Журналіст Михайло Ткач зазначає, що після початку війни Міндіч зберіг і навіть посилив зв’язки з близьким оточенням президента. За даними джерел, він має вплив на кадрові призначення та державні питання, хоча не займає офіційних посад. Нещодавно його ім’я пов’язують з проєктами щодо виробництва дронів.

У червні "Дзеркало тижня" повідомляло, що Міндіч виїжджав з України, щоб переконати віцепрем’єра Чернишова повернутися з відрядження. Однак офіційні особи, зокрема Чернишов і президент, наголосили, що його повернення заплановане і відбувається за графіком.

Раніше повідомлялося, перед смертю Андрій Портнов зустрівся в Україні з бізнес-партнером Зеленського, - нардеп.