НАТО поддержало заявление послов G7 об атаке Умерова на АОЗ, – ЦПК

фото: nato.int

Так соответствующее заявление NATO in Ukraine в социальной сети "Х" прокомментировал руководитель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин, передает RegioNews.

"Приведенное ниже заявление полностью отражает позицию НАТО", – отмечается в сообщении NATO in Ukraine.

В заявлении послов G7 говорится, что "соблюдение принципов надлежащего управления и рекомендаций НАТО важно для сохранения доверия общественности и международных партнеров".

Как известно, рекомендации НАТО по АОЗ были приняты на саммите НАТО прошлым летом.

"Того наблюдательного совета АОЗ, который Умеров/Ермак уничтожили после первого же понравившегося им голосования. Чем показательно плюнули и на НАТО, и на G7, от денег и оружия которых зависит наше выживание. Этой атакой на ключевую антикоррупционную реформу в защитнике Ермак и Умеров нанесли Украине просто колоссальный ущерб", – добавил Виталий Шабунин.

The statement below fully reflects NATO position https://t.co/poEqTppO0X — NATO in Ukraine (@NATOinUkraine) January 28, 2025

Напомним, накануне послы стран Большой семерки (G7) призвали Украину как можно быстрее разрешить конфликтную ситуацию, возникшую между министром обороны Рустемом Умеровым и Агентством оборонных закупок (АОЗ).

Подробности скандала вокруг Агентства оборонных закупок

24 января министр обороны Рустем Умеров заявил, что директором Агентства оборонных закупок будет назначен Жумадилова, а контракт с Мариной Безруковой Министерство обороны не продлит. Это решение Умеров мотивировал провалом закупки боеприпасов и "сливами" контрактов.

На следующий день, 25 января, в Агентстве оборонных закупок заявили о давлении на их наблюдательный совет. Там напомнили, что 23 января заключили дополнительное соглашение о продлении действия контракта с действующим директором и это решение было принято единогласно. Поэтому, как заявили в ведомстве, АОЗ продолжит работать под руководством Марины Безруковой, ведь полномочия продлевать или разрывать действующий контракт директора имеет исключительно Наблюдательный совет.

"В этих обстоятельствах предварительное анонсирование нового руководителя Агентства является прямым проявлением давления на Наблюдательный совет и попыткой заменить независимое корпоративное управление на "ручной режим", - отмечается в сообщении.

В Агентстве также подчеркнули, что подобные действия Минобороны являются "беспрецедентным нарушением всех предварительных договоренностей между Министерством обороны и гражданским обществом и международными партнерами".

Руководитель ГОТ Арсен Жумадилов согласился возглавить АОЗ, при этом оставшись на своем нынешнем посту. Со своей стороны Безрукова обвинила министра в "изнасиловании всех реформ" и отказалась уйти с должности. А ряд украинских активистов и политиков призвали самого Умерова подать в отставку, в частности "Центр противодействия коррупции", народный депутат Марьяна Безуглая, глава Комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики Анастасия Радина.

Общественный антикоррупционный совет при Минобороны на фоне скандала между Умеровым и руководством АОЗ выступил с заявлением, что объединение двух предприятий Министерства обороны – Агентства оборонных закупок, которое занимается закупкой оружия для ВСУ, и Государственного оператора тыла, обеспечивающего тыловые нужды войска – является неприемлемым и фактически вредит обороноспособности Украины.