НАБУ розпочало розслідування проти міністра оборони Умєрова, — ЦПК

фото: НАБУ

Про це повідомляє громадська організація "Центр протидії корупції", передає RegioNews.

Зазначається, що 24 січня міністр оборони України Рустем Умєров всупереч закону відмовився виконувати рішення Наглядової ради Агенції оборонних закупівель (АОЗ) про продовження контракту з директором АОЗ Мариною Безруковою ще на рік.

Також Умєров звільнив двох членів Наглядової ради, які за це рішення проголосували — Тараса Чмута і Юрія Джигиря.

"Так, у діях міністра може мати місце злочин за ч.2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем). Ми впевнені, що за ці дії доведеться відповідати і НАБУ має ретельно перевірити мотиви і наслідки рішень міністра", — йдеться у заяві ЦПК.

Нагадаємо, днями ЦПК подав заяву до НАБУ про вчинення злочину міністром оборони Рустемом Умєровим. Йдеться про зловживання владою або службовим становищем.

Подробиці скандалу навколо Агенції оборонних закупівель

24 січня міністр оборони Рустем Умєров заявив, що директором Агенції оборонних закупівель буде призначено Жумаділова, а контракт із Мариною Безруковою Міністерство оборони не продовжить. Це рішення Умєров мотивував провалом закупівлі боєприпасів та "зливами" контрактів.

Наступного дня, 25 січня, у Агентстві оборонних закупівель заявили про тиск на їхню наглядову раду. Там нагадали, що 23 січня уклали додаткову угоду про продовження дії контракту з чинною директоркою і це рішення було ухвалене одноголосно. Тому, як заявили у відомстві, АОЗ продовжить працювати під керівництвом Марини Безрукової, адже повноваження подовжувати чи розривати діючий контракт директора має виключно Наглядова рада.

"У цих обставинах попереднє анонсування нібито нового керівника Агенції є прямим проявом тиску на Наглядову раду та спробою замінити незалежне корпоративне управління на "ручний режим”", - наголошується у повідомленні.

В Агенції також наголосили, що подібні дії Міноборони є "безпрецедентним порушенням всіх попередніх домовленостей між Міністерством оборони та громадянським суспільством і міжнародними партнерами".

Керівник ДОТ Арсен Жумаділов погодився очолити АОЗ, при цьому залишившись на своїй нинішній посаді. Зі свого боку Безрукова звинуватила міністра у "зґвалтуванні всіх реформ" та відмовилася піти з посади. А низка українських активістів і політиків закликали самого Умєрова подати у відставку, зокрема народна депутатка Мар’яна Безугла, голова Комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна.

Громадська антикорупційна рада при Міноборони на фоні скандалу між Умєровим й керівництвом АОЗ виступила з заявою, що об'єднання двох підприємств Міністерства оборони – Агенції оборонних закупівель, яка займається закупівлею зброї для ЗСУ, та Державного оператора тилу, який забезпечує тилові потреби війська – є неприйнятним і фактично шкодить обороноздатності України.