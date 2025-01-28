Кабмін звільнив Кліменкова з посади заступника міністра оборони

фото: Міноборони

У вівторок, 28 січня, Кабінет Міністрів схвалив розпорядження щодо звільнення з посади заступника міністра оборони Дмитра Кліменкова

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає RegioNews.

Кліменков обіймав посаду заступника міністра оборони з 5 жовтня 2023 року.

До цього з 2022-го по 2023 рік він був першим заступником голови Фонду державного майна України, а згодом кілька місяців перебував на посаді комерційного директора Акціонерного товариства "Укртрансгаз".

Як відомо, 24 січня міністр оборони Рустем Умєров повідомив, що через провал закупівель озброєння ініціює звільнення свого заступника Дмитра Кліменкова і не продовжує контракт з директором державного підприємства "Агенція оборонних закупівель" Мариною Безруковою.

Усі подробиці скандалу навколо Агенції оборонних закупівель читайте за посиланням.