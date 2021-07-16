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16 липня 2021, 16:27 4

Призначено дату розгляду апеляції на домашній арешт Медведчука

16 липня 2021, 16:27 4
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Фото з відкритих джерел
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Київський апеляційний суд 20 липня о 10:30 розгляне апеляційну скаргу на рішення Печерського районного суду Києва, який відправив під цілодобовий домашній арешт народного депутата від «Опозиційної платформи – За життя» Віктора Медведчука

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Київського апеляційного суду, передає RegioNews.

Відповідно до вимог КПК України автоматизованою системою документообігу суду визначено склад суду: суддя-доповідач Т.В. Фрич, судді О.С. Юрдига, В.П. Глиняний, – повідомляють у суді.

Судове засідання відбудеться в залі № 201.

Як повідомлялося, 15 липня адвокати Медведчука знову оскаржили його домашній арешт.

Раніше повідомлялося, що 9 липня Медведчуку продовжили домашній арешт ще на два місяці. Нардепа підозрюють у державній зраді.

Раніше Венедіктова розповіла, чому Медведчука відправили не в СІЗО, а під домашній арешт. Суд вирішив не відправляти в СІЗО народного депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука, оскільки його активи заморожені, і сума застави в 300 млн гривень для нього була занадто великою.

Нагадаємо, 13 травня суд відправив Медведчука під цілодобовий домашній арешт. Голові політради партії ОПЗЖ обрали запобіжний захід.

18 травня адвокати Медведчука оскаржили його домашній арешт, і Офіс генпрокурора також оскаржив домашній арешт Медведчука.

Віктор Медведчук домашній арешт апеляція суд засідання

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