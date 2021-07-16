Призначено дату розгляду апеляції на домашній арешт Медведчука
Київський апеляційний суд 20 липня о 10:30 розгляне апеляційну скаргу на рішення Печерського районного суду Києва, який відправив під цілодобовий домашній арешт народного депутата від «Опозиційної платформи – За життя» Віктора Медведчука
Про це йдеться в повідомленні пресслужби Київського апеляційного суду, передає RegioNews.
Відповідно до вимог КПК України автоматизованою системою документообігу суду визначено склад суду: суддя-доповідач Т.В. Фрич, судді О.С. Юрдига, В.П. Глиняний, – повідомляють у суді.
Судове засідання відбудеться в залі № 201.
Як повідомлялося, 15 липня адвокати Медведчука знову оскаржили його домашній арешт.
Раніше повідомлялося, що 9 липня Медведчуку продовжили домашній арешт ще на два місяці. Нардепа підозрюють у державній зраді.