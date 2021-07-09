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09 липня 2021, 09:29 35

Медведчуку продовжили домашній арешт ще на два місяці

09 липня 2021, 09:29 35
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Фото: з відкритих джерел
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Народному депутату та лідеру "Опозиційної платформи - За життя" Віктору Медведчуку продовжили домашній арешт. Нардепа підозрюють у державній зраді

Як передає RegioNews, про це повідомляє РБК-Україна.

Медведчуку заборонено залишати місце проживання, за винятком необхідності надання медичної допомоги. Під домашнім арештом він пробуде до 7 вересня.

Окрім того, нардеп зобов'язаний:

  • прибувати до органу досудового розслідування, суду чи прокуратури за кожною вимогою;
  • не виїжджати з міста Києва та області без дозволу прокурора або суду;
  • утриматися від спілкування з підозрюваними або свідками;
  • здати паспорти для виїзду за кордон.

Нагадаємо, 12 травня стало відомо, що Медведчук прибув на допит до Офісу Генпрокурора.

Також повідомлялось, що суд відхилив клопотання про взяття Медведчука на поруки 40 нардепів. 13 травня суд відправив Медведчука під цілодобовий домашній арешт.

суд прокуратура ОПЗЖ адвокат Віктор Медведчук

 
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