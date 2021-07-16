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16 липня 2021, 15:41 8

Екс-глава "Укрзалізниці" вимагає визнати незаконним своє звільнення і хоче 17 мільйонів моральної шкоди

16 липня 2021, 15:41 8
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Екс-глава АТ "Укрзалізниця" Володимир Жмак вимагає в суді визнати незаконним своє звільнення.

Про це пише Regionews з посиланням на єдиний реєстр судових рішень.

Позивач просить суд поновити його на посаді голови правління компанії, стягнути з УЗ середній заробіток за весь час вимушеного прогулу (з дати звільнення до дня поновлення на посаді), а також стягнути з компанії моральну шкоду у зв'язку з незаконним звільненням у розмірі 16,9 млн грн.

Підготовче засідання у Шевченківському райсуді заплановано на 16 липня.

Нагадаємо, що Кабінет Міністрів звільнив голову правління компанії Жмака за поданням Наглядової ради АТ "Укрзалізниця" 17 березня 2021 року.

Кабмін також знову призначив на посаду в.о. голови правління УЗ Івана Юрика (діючий член правління УЗ), який раніше вже обіймав цю посаду.

Кабінет Міністрів 26 серпня 2020 року затвердив кандидатуру обіймав посаду голови наглядової ради аеропорту "Бориспіль" Жмака Головою правління АТ "Укрзалізниця". 12 серпня того ж року наглядова рада компанії підтримала його кандидатуру.

Укрзализныця суд відновлення Кабмін звільнення

 
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