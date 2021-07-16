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16 липня 2021, 13:45 6

Офіс Генпрокурора повідомив про підозру звільненому Зеленським голові КСУ Олександру Тупицькому

16 липня 2021, 13:45 6
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Фото з відкритих джерел
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Офіс Генпрокурора повідомив про підозру звільненому Президентом України Володимиром Зеленським голові Конституційного суду Олександру Тупицькому у несанкціонованому втручанні в роботу автоматизованої системи, що призвело до підробки інформації

Про це пише Regionews з посиланням на прес-службу ОГП.

За версією слідства, Тупицький за попередньою змовою з головним бухгалтером КСУ незаконно втрутилися в роботу автоматизованої системи дистанційного обслуговування клієнтів Державної казначейської служби України при підписанні електронних бухгалтерських документів, "в результаті чого було спотворено інформацію про дійсного їх підписувача".

"В грудні 2020 року Тупицький передав захищений електронний носій із власним ключем кваліфікованого електронного підпису та пароль до нього головному бухгалтеру і надав незаконну вказівку про подальше використання цього ключа від його імені та замість нього для підписання платіжних та інших документів в автоматизованій системі", - зазначають в ОГП.

В Офісі генпрокурора додають, що зокрема було підписано 200 фінансових електронних платіжних документів.

Нагадаємо, що на цьому тижні Верховний суд визнав незаконним та скасував указ Президента України Володимира Зеленського про звільнення Олександра Тупицького з посади судді. В Офісі Президента вже заявили, що подаватимуть апеляцію на це рішення до Великої палати ВСУ.

Офіс генпрокурора КСУ документ звільнення апеляція

 
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