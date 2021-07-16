Назначена дата рассмотрения апелляции на домашний арест Медведчука
Киевский апелляционный суд 20 июля в 10:30 рассмотрит апелляционную жалобу на решение Печерского районного суда Киева, который отправил под круглосуточный домашний арест народного депутата от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктора Медведчука
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевского апелляционного суда, передает RegioNews.
В соответствии с требованиями УПК Украины автоматизированной системой документооборота суда определен состав суда: судья-докладчик Т. В. Фрич, судьи В. С. Юрдыга, В. П. Глиняный, – сообщают в суде.
Судебное заседание состоится в зале № 201.
Как сообщалось, 15 июля адвокаты Медведчука снова обжаловали его домашний арест.
Ранее сообщалось, что 9 июля Медведчуку продлили домашний арест еще на два месяца. Нардепа подозревают в государственной измене.