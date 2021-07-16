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16 июля 2021, 16:27 4

Назначена дата рассмотрения апелляции на домашний арест Медведчука

16 июля 2021, 16:27 4
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Фото из открытых источников
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Киевский апелляционный суд 20 июля в 10:30 рассмотрит апелляционную жалобу на решение Печерского районного суда Киева, который отправил под круглосуточный домашний арест народного депутата от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктора Медведчука

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевского апелляционного суда, передает RegioNews.

В соответствии с требованиями УПК Украины автоматизированной системой документооборота суда определен состав суда: судья-докладчик Т. В. Фрич, судьи В. С. Юрдыга, В. П. Глиняный, – сообщают в суде.

Судебное заседание состоится в зале № 201.

Как сообщалось, 15 июля адвокаты Медведчука снова обжаловали его домашний арест.

Ранее сообщалось, что 9 июля Медведчуку продлили домашний арест еще на два месяца. Нардепа подозревают в государственной измене.

Раньше Венедиктова рассказала, почему Медведчука отправили не в СИЗО, а под домашний арест. Суд решил не отправлять в СИЗО народного депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука, поскольку его активы заморожены, и сумма залога в 300 млн гривен для него была слишком большой.

Напомним, 13 мая суд отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест. Председателю политсовета партии ОПЗЖ избрали меру пресечения.

18 мая адвокаты Медведчука обжаловали его домашний арест, и Офис генпрокурора также обжаловал домашний арест Медведчука.

Виктор Медведчук домашний арест апелляция суд заседание

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