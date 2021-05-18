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18 травня 2021, 12:49 19

Адвокати Медведчука оскаржили його домашній арешт

18 травня 2021, 12:49 19
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Фото з відкритих джерел
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Адвокати народного депутата від "Опозиційної платформи - За життя" Віктора Медведчука оскаржили запобіжний захід, яким 13 травня суд відправив його під цілодобовий домашній арешт

Про це повідомив нардеп від ОПЗЖ Ренат Кузьмін у Facebook, пише RegioNews.

"Адвокати подали апеляцію на рішення Печерського суду про домашній арешт Медведчука. Я впевнений, що незаконне рішення буде скасовано найближчим часом", - написав він.

Адвокаты внесли апелляцию на определение Печерского суда о домашнем аресте Медведчука. Уверен, незаконное решение будет отменено уже в ближайшее время. О доводах и аргументах защиты сделаю отдельный пост.

Posted by Ренат Кузьмин on Tuesday, May 18, 2021

Нагадаємо, 13 травня суд відправив Медведчука під цілодобовий домашній арешт - йому інкримінують державну зраду. Того ж дня поліція одягла на Медведчука електронний браслет стеження.

Спікер парламенту Дмитро Разумков заявляв, що Медведчук не зможе брати участь у засіданнях парламенту.

суд Україна ОПЗЖ нардеп Віктор Медведчук

 
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