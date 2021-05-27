Венедіктова розповіла, чому Медведчука відправили не в СІЗО, а під домашній арешт

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Суд вирішив не відправляти в СІЗО народного депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука, оскільки його активи заморожені, і сума застави в 300 млн гривень для нього була занадто великою

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявила генеральний прокурор Ірина Венедіктова, передає RegioNews.

За її словами, суддя порахував, що клопотання про арешт підозрюваного у державній зраді нардепа було безальтернативне.

Суддя, коли мотивував рішення, сказав, чекайте, ви наклали санкції, його активи заблоковані. Коли ви ставите таку заставу, то по духу права ви робите безальтернативне клопотання і просто хочете посадити людину під варту", - сказала Венедіктова.

Вона додала, що якби рішення судді було неправосудне, то вона б пішла до Вищої ради правосуддя.

Суд вирішив, що оскільки ми наклали санкції на нього, то це безальтернативне рішення. Тому суд пішов таким шляхом. Якщо щось там було неправосудно, я б пішла до Вищої ради правосуддя, але в цьому рішенні судді, підстав для цього немає", - заявила генпрокурор.

Нагадаємо, 11 травня СБУ прийшла з обшуками в офіс партії ОПЗЖ. Правоохоронці обшукували кабінети Віктора Медведчука.

Венедіктова підписала підозру про держзраду двом нардепам від ОПЗЖ. Натякає, що це Медведчук і Козак.

12 травня стало відомо, що Медведчук прибув на допит до Офісу Генпрокурора.

Також повідомлялось, що суд відхилив клопотання про взяття Медведчука на поруки 40 нардепів.

13 травня суд відправив Медведчука під цілодобовий домашній арешт.