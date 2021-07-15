Адвокати Медведчука знову оскаржили його домашній арешт
Адвокати підозрюваного у державній зраді народного депутата від "Опозиційної платформи – За життя" Віктора Медведчука подали апеляцію на продовження йому терміну домашнього арешту
Про це повідомив нардеп від "ОПЗЖ" Ренат Кузьмін в Facebook, передає RegioNews.
Адвокати Медведчука подали апеляцію на продовження терміну домашнього арешту, - написав Кузьмін.
Як повідомлялося, 9 липня Медведчуку продовжили домашній арешт ще на два місяці. Нардепа підозрюють у державній зраді.
Раніше Венедіктова розповіла, чому Медведчука відправили не в СІЗО, а під домашній арешт. Суд вирішив не відправляти в СІЗО народного депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука, оскільки його активи заморожені, і сума застави в 300 млн гривень для нього була занадто великою.
Нагадаємо, 13 травня суд відправив Медведчука під цілодобовий домашній арешт. Голові політради партії ОПЗЖ обрали запобіжний захід.
18 травня адвокати Медведчука оскаржили його домашній арешт, і Офіс генпрокурора також оскаржив домашній арешт Медведчука.
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