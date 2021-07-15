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15 липня 2021, 18:01 370

НАЗК вимагає в суді звільнити Вітренка з "Нафтогазу"

15 липня 2021, 18:01 370
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Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК) звернулося до Шевченківського райсуду Києва з позовом до Кабміну і НАК «Нафтогаз України» про розрив контракту з Головою правління нафтогазового монополіста Юрієм Вітренком.

Про це пише Regionews з посиланням на повідомлення прес-служби агентства

У НАЗК нагадали, що підписання контракту з Вітренко порушує положення Закону Про запобігання корупції, оскільки той раніше працював на посаді заступника міністра енергетики і виконував обов'язки глави Міністерства, при цьому впливаючи на "Нафтогаз".

Підкреслюється також, що НАЗК направляло приписи до Кабінету міністрів і до наглядової ради "Нафтогазу" з вимогою розірвати контракт, але цього досі не сталося.

"Саме тому НАЗК звернулося до суду для припинення трудового договору з керівником компанії, як це передбачено згаданим законом (п.2 ст. 26)", - йдеться в повідомленні.

Також підкреслюється, що представники уряду і сам Вітренко підкреслювали необхідність подачі такого позову, хоча усунути порушення в разі конфлікту інтересів зобов'язані і без рішення суду.

Крім цього, голові наглядової ради "Нафтогазу" Клер Споттісвуд направили лист з роз'ясненням, як наглядова рада повинна усунути порушення закону.

Нагадаємо, що наглядова рада "Нафтогазу" 7 липня відмовилася приймати рішення про звільнення Юрія Вітренка з посади голови правління компанії

НАЗК Нафтогаз уряд суд Міністерство

 
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