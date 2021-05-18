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18 травня 2021, 13:41 88

Офіс генпрокурора також оскаржив домашній арешт Медведчука

18 травня 2021, 13:41 88
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Фото: УНІАН
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Офіс генерального прокурора подав апеляцію на рішення Печерського суду столиці про домашній арешт народного депутата від "Опозиційної платформи - За життя" Віктора Медведчука

Як пише RegioNews, про це повідомили "Інтерфакс-Україна" в пресслужбі відомства.

"Офіс генпрокурора вніс апеляцію на рішення суду про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що прокурори наполягають на арешті з альтернативою внесення застави в розмірі 300 млн 930 грн.

Відомо, що 18 травня адвокати Медведчука також оскаржили запобіжний захід.

Нагадаємо, 13 травня суд відправив Медведчука під цілодобовий домашній арешт - йому інкримінують державну зраду. Того ж дня поліція одягла на Медведчука електронний браслет стеження.

Спікер парламенту Дмитро Разумков заявляв, що Медведчук не зможе брати участь у засіданнях парламенту.

суд Офіс генпрокурора Україна арешт Віктор Медведчук

 
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