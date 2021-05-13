Суд відправив Медведчука під цілодобовий домашній арешт

Голові політради партії ОПЗЖ обрали запобіжний захід

Голові політради партії ОПЗЖ обрали запобіжний захід

Фото: із відкритих джерел

Суддя Печерського районного суду міста Києва В'ячеслав Підпалий обрав для підозрюваного у державній зраді нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту до 9 липня 2021 року.

Про це стало відомо із трансляції засідання, передає RegioNews.

Таким чином, суд частково задовольнив клопотання прокурорів, які просили обрати запобіжний захід Медведчуку у вигляді арешту з альтернативою застави.

Медведчук повинен здати на зберігання закордонний паспорт та інші документи для виїзду за кордон, він буде носити електронний браслет.

Його зобов'язали не виїжджати за межі Києва і Київської області без дозволу слідчого і прокурора, повідомляти слідчого і прокурора і суд про зміну місця проживання або місця роботи, утримуватися від спілкування з підозрюваними і свідками.

Також Медведчук заявив, що буде подавати апеляцію на рішення Печерського суду.

Нагадаємо, 11 травня СБУ прийшла з обшуками в офіс партії ОПЗЖ. Правоохоронці обшукували кабінети Віктора Медведчука.

Венедіктова підписала підозру про держзраду двом нардепам від ОПЗЖ. Натякає, що це Медведчук і Козак.

12 травня стало відомо, що Медведчук прибув на допит до Офісу Генпрокурора.

Також повідомлялось, що суд відхилив клопотання про взяття Медведчука на поруки 40 нардепів.