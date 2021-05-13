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13 травня 2021, 21:01 72

Суд відправив Медведчука під цілодобовий домашній арешт

13 травня 2021, 21:01 72
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Голові політради партії ОПЗЖ обрали запобіжний захід
Фото: із відкритих джерел
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Суддя Печерського районного суду міста Києва В'ячеслав Підпалий обрав для підозрюваного у державній зраді нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту до 9 липня 2021 року.

Про це стало відомо із трансляції засідання, передає RegioNews.

Таким чином, суд частково задовольнив клопотання прокурорів, які просили обрати запобіжний захід Медведчуку у вигляді арешту з альтернативою застави.

Медведчук повинен здати на зберігання закордонний паспорт та інші документи для виїзду за кордон, він буде носити електронний браслет.

Його зобов'язали не виїжджати за межі Києва і Київської області без дозволу слідчого і прокурора, повідомляти слідчого і прокурора і суд про зміну місця проживання або місця роботи, утримуватися від спілкування з підозрюваними і свідками.

Також Медведчук заявив, що буде подавати апеляцію на рішення Печерського суду.

Нагадаємо, 11 травня СБУ прийшла з обшуками в офіс партії ОПЗЖ. Правоохоронці обшукували кабінети Віктора Медведчука.

Венедіктова підписала підозру про держзраду двом нардепам від ОПЗЖ. Натякає, що це Медведчук і Козак.

12 травня стало відомо, що Медведчук прибув на допит до Офісу Генпрокурора.

Також повідомлялось, що суд відхилив клопотання про взяття Медведчука на поруки 40 нардепів.

суд ОПЗЖ Печерський суд Віктор Медведчук державна зрада домашній арешт

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