Членів екіпажу літака АН-26 посмертно нагородили медалями

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони, передає RegioNews.

Сьогодні за самовіддане служіння українському народові та зразкове виконання службового обов’язку посмертно нагородили медаллю "За зразкову службу Україні” сімох членів екіпажу військового літака Ан-26Ш, який увечері 25 вересня зазнав катастрофи неподалік Чугуєва”, - йдеться в повідомленні Міноборони.