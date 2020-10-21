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21 жовтня 2020, 19:00 7

Членів екіпажу літака АН-26 посмертно нагородили медалями

21 жовтня 2020, 19:00 7
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Їх нагородили за самовіддане служіння українському народові
Їх нагородили за самовіддане служіння українському народові
Фото: Міноборони
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Сімох членів екіпажу військового літака Ан-26, який зазнав катастрофи неподалік Чугуєва 25 вересня , посмертно нагородили медалями “За зразкову службу Україні”.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони, передає RegioNews.

Сьогодні за самовіддане служіння українському народові та зразкове виконання службового обов’язку посмертно нагородили медаллю "За зразкову службу Україні” сімох членів екіпажу військового літака Ан-26Ш, який увечері 25 вересня зазнав катастрофи неподалік Чугуєва”, - йдеться в повідомленні Міноборони.

Державні нагороди родинам загиблих вручив перший заступник начальника Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба полковник Андрій Бережний.

Після нагородження присутні вшанували пам’ять загиблих військовослужбовців хвилиною мовчання.

Також представники командування університету, навчально-авіаційної бригади та органів місцевої влади поспілкувалися з родинами загиблих щодо надання їм допомоги у вирішенні низки питань, зокрема, стосовно порядку виплати одноразової грошової допомоги”, - додали у Міноборони.

Нагадаємо, 25 сентября, под Харьковом, вблизи Чугуева произошла авиакатастрофа - разбился военный самолет АН-26.

Позже в ГБР назвали 4 основные причины авиакатастрофы на Харьковщине. 27 сентября спасатели завершили работы на месте авиакатастрофы под Харьковом.

В Харьковской ОГА сообщили, что ДНК-экспертизу погибших под Харьковом проведут в ускоренном режиме.

Руководство полетов, которое принимало решения по АН-26 на Харьковщине, отстранили на время следствия. в ГБР опровергают информацию об отказе двигателя АН-26.

АН-26 Харківська область авіакатастрофа Міноборони нагороди
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