Керівництво польотів, яке ухвалювало рішення по Ан-26 на Харківщині, відсторонили на час слідства

Йдеться про трьох осыб з групи керівництва польотів

Йдеться про трьох осыб з групи керівництва польотів

Фото: ДСНС

Люди, які керували польотами в день падіння Ан-26 в Чугуєві, відсторонені від роботи на час розслідування.

Про це Суспільному сказав представник Командування Повітряних сил Юрій Ігнат, пише RegioNews.

Особи, керівництво польотів, які брали в той день рішення, планування, керівництво польотами, вони відсторонені від обов'язків на час проведення слідчих дій. Створена урядова комісія, де працює ДБР, військова прокуратура, Військова служба правопорядку, вони зараз проводять слідчі дії", - сказав Ігнат.

За його інформацією, йдеться про трьох осіб з групи керівництва польотів.

Це група керівництва польотів, командно-диспетчерський пункт, який запускає і випускає літаки і перебуває на зв'язку постійно. Пілот доповідає про стан літака, про політ, обстановку в повітрі. І саме в ці трагічні хвилини були переговори з групою керівництва польотів про те, що відмовив датчик тиску крутного моменту двигуна, ці речі є в заявах слідчої комісії", - зазначив він.

Нагадаємо, 25 вересня, під Харковом, поблизу Чугуєва сталася авіакатастрофа - розбився військовий літак АН-26.

Пізніше в ГБР назвали 4 основні причини авіакатастрофи на Харківщині.

27 вересня рятувальники завершили роботи на місці авіакатастрофи під Харковом.

У Харківській ОДА повідомили, що ДНК-експертизу загиблих під Харковом проведуть у прискореному режимі.