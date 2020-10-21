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21 октября 2020, 19:00 7

Членов экипажа самолета АН-26 посмертно наградили медалями

21 октября 2020, 19:00 7
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Их наградили за самоотверженное служение украинскому народу
Их наградили за самоотверженное служение украинскому народу
Фото: Минобороны
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Семерых членов экипажа военного самолета Ан-26, который потерпел катастрофу недалеко от Чугуева 25 сентября, посмертно наградили медалями "За образцовую службу Украине".

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны, передает RegioNews.

Сегодня за самоотверженное служение украинскому народу и образцовое выполнение служебного долга посмертно наградили медалью "За образцовую службу Украине" семерых членов экипажа военного самолета Ан-26Ш, который вечером 25 сентября потерпел крушение недалеко от Чугуева", - говорится в сообщении Минобороны.

Государственные награды семьям погибших вручил первый заместитель начальника Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба полковник Андрей Бережной.

После награждения присутствующие почтили память погибших военнослужащих минутой молчания.

Также представители командования университета, учебно-авиационной бригады и органов местной власти пообщались с семьями погибших о предоставлении им помощи в решении ряда вопросов, в частности, о порядке выплаты единовременного пособия", - добавили в Минобороны.

Напомним, 25 вересня, під Харковом, поблизу Чугуєва сталася авіакатастрофа - розбився військовий літак АН-26.

Пізніше в ДБР назвали 4 основні причини авіакатастрофи на Харківщині. 27 вересня рятувальники завершили роботи на місці авіакатастрофи під Харковом.

У Харківській ОДА повідомили, що ДНК-експертизу загиблих під Харковом проведуть у прискореному режимі.

Керівництво польотів, яке приймало рішення з АН-26 на Харківщині, відсторонили на час слідства. в ГБР спростовують інформацію про відмову двигуна АН-26.

АН-26 Харьковская область авиакатастрофа Минобороны награды
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