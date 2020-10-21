Членов экипажа самолета АН-26 посмертно наградили медалями

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны, передает RegioNews.

Сегодня за самоотверженное служение украинскому народу и образцовое выполнение служебного долга посмертно наградили медалью "За образцовую службу Украине" семерых членов экипажа военного самолета Ан-26Ш, который вечером 25 сентября потерпел крушение недалеко от Чугуева", - говорится в сообщении Минобороны.

Государственные награды семьям погибших вручил первый заместитель начальника Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба полковник Андрей Бережной.

После награждения присутствующие почтили память погибших военнослужащих минутой молчания.

Также представители командования университета, учебно-авиационной бригады и органов местной власти пообщались с семьями погибших о предоставлении им помощи в решении ряда вопросов, в частности, о порядке выплаты единовременного пособия", - добавили в Минобороны.