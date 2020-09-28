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28 вересня 2020, 17:44 5

ДНК-експертизу загиблих під Харковом проведуть у прискореному режимі

28 вересня 2020, 17:44 5
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Фахівці відібрали 25 зразків ДНК у родичів загиблих в авіакатастрофі АН-26 в Харківській області. Експертизи пройдуть в прискореному режимі за 14 днів.

Про це на брифінгу повідомив голова Харківської ОДА Олексій Кучер, пише RegioNews з посиланням на РБК - Україна.

Усі зразки, необхідні для проведення експертиз, є у експертів. Ми від себе наполягали, щоб експертизи були проведені якомога швидше. Нам повідомили, що експертизи можуть бути проведені у скороченому режимі, до двох тижнів. Експертизи будуть проводитися в місті Харкові", - сказав голова ОДА.

Також Олексій Кучер уточнив, що завтра вранці у Харкові прощатимуться не з усіма загиблими, а лише з Віталієм Вільховим, який помер у лікарні. Прощання з рештою загиблих військових відбудеться після закінчення експертизи ДНК.

Прошу уваги! ⠀ Сьогодні в мережі Інтернет та в ряді ЗМІ з’явилася неправдива інформація про те, що завтра о 09:00 на...

Опубліковано Олексієм Кучером Понеділок, 28 вересня 2020 р.

Нагадаємо, 25 вересня, під Харковом, поблизу Чугуєва сталася авіакатастрофа - розбився військовий літак АН-26.

Пізніше в ДБР назвали 4 основні причини авіакатастрофи на Харківщині.

27 вересня рятувальники завершили роботи на місці авіакатастрофи під Харковом.

авіакатастрофа розслідування військові Харьків Кучер Олексій курсант експертиза
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