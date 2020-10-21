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21 жовтня 2020, 13:46 5

СБУ попередила оборудку на будівництві доріг на Харківщині

21 жовтня 2020, 13:46 5
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Це допомогло уникнути неякісного будівництва та ремонту об'єктів інфраструктури
Це допомогло уникнути неякісного будівництва та ремонту об'єктів інфраструктури
Фото: з відкритих джерел
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Служба безпеки України попередила неякісне будівництво та ремонт об’єктів критичної інфраструктури автодорожньої галузі Харківщини.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

Встановлено, що протягом третього кварталу цього року харківське держпідприємство оголосило проведення низки тендерів на закупівлю будматеріалів для ремонту і будівництва автодоріг. Менеджмент однієї з комерційних фірм запропонував конкурсні ціни, які були значно нижчими від ринкових.

Це дозволило комерсантам отримати перемогу у торгах і укласти договори на майже 6,3 мільйона гривень", - йдеться у повідомленні.

Під час аналізу тендерної документації було виявлено, що у фірми-переможця відсутня власна матеріально-технічна база і кваліфікований штат працівників. Також продукція, яку комерсанти планували придбати у субпідрядників, не відповідає сертифікатам якості.

Така ситуація могла призвести до постачання неякісних будівельних матеріалів і виконання робіт. Це створювало загрозу передчасного руйнування дорожнього покриття, підвищення аварійності на автошляхах та могло завдати мільйонні збитки державі", - повідомили оперативники.

Завдяки своєчасному інформуванню СБУ керівництво державного підприємства в односторонньому порядку розірвало укладені договори.

Нагадаємо, раніше СБУ заблокувала спроби переміщення коштовних товарів через Київську митницю.

СБУ злочин гроші дороги Харківська область
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