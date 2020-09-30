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30 вересня 2020, 11:54 14

У ДБР спростовують інформацію про відмову двигуна АН-26

30 вересня 2020, 11:54 14
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Для зняття інсинуацій можуть опублікувати переговори пілотів 
Для зняття інсинуацій можуть опублікувати переговори пілотів 
Фото: ДСНС
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Інформація про відмову лівого двигуна військового літака АН-26, який розбився під Чугуєвом Харківської області, не відповідає дійсності.

Про це журналістам повідомив начальник Головного слідчого управління ДБР Максим Борчаковський, передає RegioNews.

За його словами, у двигуні літака відмовив тільки один з датчиків, але не сам двигун.

Була інформація щодо зниження тиску індикатора крутного моменту. А та інформація, яка звучить, що взагалі відмовив двигун - не відповідає дійсності", - сказав Борчаковський.

Він підкреслив, що всі ці обставини встановлюються в ході технічного розслідування, яке проводить головна інспекція Міністерства оборони.

Крім того, уламки літака були визнані як речові докази, суд наклав на них арешт. Зараз триває розшифровка "чорних ящиків".

Борчаковський припустив, що переговори пілотів можуть опублікувати для зняття інсинуацій.

На сьогодні допитано близько 50 осіб і курсант, який вижив. Тіла загиблих курсантів віддадуть сім'ям до кінця тижня після завершення ДНК-експертиз", - розповів він.

Нагадаємо, 25 вересня, під Харковом, поблизу Чугуєва сталася авіакатастрофа - розбився військовий літак АН-26.

Пізніше в ГБР назвали 4 основні причини авіакатастрофи на Харківщині.

27 вересня рятувальники завершили роботи на місці авіакатастрофи під Харковом.

У Харківській ОДА повідомили, що ДНК-експертизу загиблих під Харковом проведуть у прискореному режимі.

Керівництво польотів, яке ухвалювало рішення по АН-26 на Харківщині, відсторонили на час слідства.

ДБР розслідування Харківська область катастрофа АН-26
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