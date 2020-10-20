На Харківщині приватизували Артемівський спиртозавод за 50 млн грн
Ціна підприємства під час торгів зросла на 68%
Ціна підприємства під час торгів зросла на 68%
Сьогодні, 20 жовтня, відбувся другий приватизаційний аукціон спиртової галузі, на якому на продаж було виставлене Артемівське місце провадження діяльності та зберігання спирту.
Про це повідомила пресслужба Фонду державного майна України, передає RegioNews.
Стартова ціна заводу становила 29,662 млн грн, однак під час відкритих торгів вона зросла на 68,6%, тобто до 50 млн грн.
Переможець аукціону, відповідно до чинного законодавства, після отримання права власності на цей об’єкт, отримає можливість стати учасником відкритого ринку виробництва спирту", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 17 вересня Фонд держмайна виставив на продаж ще один завод "Укрспирту", який знаходиться у Харківській області.
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