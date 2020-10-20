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20 жовтня 2020, 18:56 2

Неякісні бронежилети на 42 млн: ексзаступнику міністра оборони оголосили про підозру

20 жовтня 2020, 18:56 2
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Фото: gp.gov.ua
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Офіс Генерального прокурора повідомив про підозру колишньому заступнику Міністра оборони у справі про закупівлю неякісних бронежилетів.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора, передає RegioNews.

За даними слідства, працівники Головного управління розвитку і супроводу матеріального забезпечення Збройних сил України з квітня по червень 2019 року здійснили закупівлю та прийом 11 тисяч бронежилетів, які не здатні належним чином захистити військових.

Колишній посадовець, знаючи вказані обставини, не вжив заходів щодо неприйняття такої продукції, внаслідок чого державі спричинено 42 млн грн збитків”, - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці зазначили, що у цій справі повідомлено про підозру восьми особам, шестеро з яких на час вчинення злочину перебували на керівних посадах у Міністерстві оборони України.

Нагадаємо, поліція Київщини відкрила кримінальне провадження проти заводу з виробництва бронежилетів.

підозра прокуратура Міноборони корупція закупівля Кримінальна відповідальність
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