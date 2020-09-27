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27 вересня 2020, 10:38 3

Рятувальники завершили роботи на місці авіакатастрофи під Харковом

27 вересня 2020, 10:38 3
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Фото: ДСНС Facebook
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Підрозділи ДСНС України завершили роботи на місці падіння Ан-26 Збройних сил України на Харківщині.

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу ДСНС.

Протягом 26 вересня підрозділами ДСНС проводились роботи з пошуку тіл загиблих, розрізанню елементів фюзеляжу та надання психологічної допомоги родичам загиблих. Від ДСНС залучалося 70 осіб о/с та 10 одиниць техніки. Наразі підрозділами ДСНС роботи завершено. Проводяться слідчі дії", - йдеться у повідомленні.

Роботи на місці авіаційної катастрофи, що сталася 25 вересня поблизу м. Чугуїв на відстані близько 2 км до військового аеропорту, і яка забрала життя 26 людей, що були на борту.

Опубліковано ДСНС України Субота, 26 вересня 2020 р.

Нагадаємо, учора ввечері рятувальники вилучили бортові самописці із уламків літака Ан-26, який розбився 25 вересня під час тренувального польоту під Харковом.

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