Рятувальники завершили роботи на місці авіакатастрофи під Харковом
Підрозділи ДСНС України завершили роботи на місці падіння Ан-26 Збройних сил України на Харківщині.
Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу ДСНС.
Протягом 26 вересня підрозділами ДСНС проводились роботи з пошуку тіл загиблих, розрізанню елементів фюзеляжу та надання психологічної допомоги родичам загиблих. Від ДСНС залучалося 70 осіб о/с та 10 одиниць техніки. Наразі підрозділами ДСНС роботи завершено. Проводяться слідчі дії", - йдеться у повідомленні.
Роботи на місці авіаційної катастрофи, що сталася 25 вересня поблизу м. Чугуїв на відстані близько 2 км до військового аеропорту, і яка забрала життя 26 людей, що були на борту.Опубліковано ДСНС України Субота, 26 вересня 2020 р.
Нагадаємо, учора ввечері рятувальники вилучили бортові самописці із уламків літака Ан-26, який розбився 25 вересня під час тренувального польоту під Харковом.