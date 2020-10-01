Катастрофа АН-26: в Міноборони розповіли, коли сім’ї загиблих отримають компенсації

Міністерство зарезервувало необхідні кошти

Міністерство зарезервувало необхідні кошти

Фото: ДСНС

Негайні виплати грошової допомоги сім'ям загиблих в авіакатастрофі літака АН-26 розпочнуться одразу після появи висновків слідства та ідентифікації тіл.

Про це повідомляться на сайті Міноборони, передає RegioNews.

Ідентифікація тіл загиблих та офіційний висновок про причини смерті є обов’язковими та визначальними для призначення та виплати одноразової грошової допомоги сім’ям загиблих. Дані питання перебувають у компетенції Державного бюро розслідувань", - йдеться в повідомленні.

В Міністерстві оборони додали, що після отримання результатів та надходження необхідного переліку документів виплата стосовно кожного загиблого буде здійснена невідкладно.

Також зазначається, що міністерство зарезервувало необхідні кошти для здійснення виплат у розмірі 40 млн. 989 тисяч гривень.

Розмір допомоги складає 1 576 500 грн., допомога розподіляється рівними частками на всіх рідних, які на неї мають право.

Нагадаємо, 25 вересня, під Харковом, поблизу Чугуєва сталася авіакатастрофа - розбився військовий літак АН-26.

Пізніше в ГБР назвали 4 основні причини авіакатастрофи на Харківщині.

27 вересня рятувальники завершили роботи на місці авіакатастрофи під Харковом.

У Харківській ОДА повідомили, що ДНК-експертизу загиблих під Харковом проведуть у прискореному режимі.

Керівництво польотів, яке ухвалювало рішення по АН-26 на Харківщині, відсторонили на час слідства. Також у ДБР спростовують інформацію про відмову двигуна АН-26.