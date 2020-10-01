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01 жовтня 2020, 17:16 4

На місці катастрофи Ан-26 під Харковом встановили тимчасовий пам’ятний знак

01 жовтня 2020, 17:16 4
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Згодом його замінять повноцінним пам’ятником загиблим
Згодом його замінять повноцінним пам’ятником загиблим
Фото: ukrinform
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На місці авіакатастрофи літака Ан-26 під Чугуєвом Харківської області встановили тимчасовий пам’ятний знак.

Про це агентству Укрінформ повідомив речник Харківського національного університету Повітряних сил ім. Кожедуба Олег Кошевой, передає RegioNews.

За його словами, пам’ятний знак з написом "Вічного вам польоту. Ан-26-Ш б/н 76. 25.09.2020” встановили з ініціативи університету та офіцерів військової частини в Чугуєві.

Це тимчасовий пам’ятник. 3 жовтня, на 9-ий день після трагедії, біля нього відбудеться панахида. Віддамо шану нашим офіцерам і курсантам", - розповів Кошевой.

Він додав, що зараз психологи закладу працюють із родинами загиблих, які поки що залишаються в Харкові.

Працюємо з сім’ями загиблих. Частина родин ще в Харкові – до закінчення експертиз ДНК. Вони проживають у готелі університету, ми забезпечуємо харчування та транспорт. Звісно, з ними спілкуються психологи”, - повідомив речник університету.

Нагадаємо, 25 вересня, під Харковом, поблизу Чугуєва сталася авіакатастрофа - розбився військовий літак АН-26.

Пізніше в ГБР назвали 4 основні причини авіакатастрофи на Харківщині.

27 вересня рятувальники завершили роботи на місці авіакатастрофи під Харковом.

У Харківській ОДА повідомили, що ДНК-експертизу загиблих під Харковом проведуть у прискореному режимі.

Керівництво польотів, яке ухвалювало рішення по АН-26 на Харківщині, відсторонили на час слідства. Також у ДБР спростовують інформацію про відмову двигуна АН-26.

авіакатастрофа загиблі пам'ятник Харківська область АН-26
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