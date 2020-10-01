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01 октября 2020, 20:13 6

Катастрофа Ан-26: в Минобороны рассказали, когда семьи погибших получат компенсации

01 октября 2020, 20:13 6
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Министерство зарезервировало необходимые средства
Министерство зарезервировало необходимые средства
Фото: ГСЧС
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Немедленные выплаты денежной помощи семьям погибших в авиакатастрофе самолета АН-26 начнутся сразу после появления выводов следствия и идентификации тел.

Об этом сообщатся на сайте Минобороны, передает RegioNews.

Идентификация тел погибших и официальное заключение о причинах смерти являются обязательными и определяющими для назначения и выплаты единовременной денежной помощи семьям погибших. Данные вопросы находятся в компетенции Государственного бюро расследований", - говорится в сообщении.

В Министерстве обороны добавили, что после получения результатов и поступления необходимого перечня документов, выплата по каждому погибшему будет осуществлена ​​незамедлительно.

Также отмечается, что министерство зарезервировало необходимые средства для осуществления выплат в размере 40 млн. 989 тысяч гривен.

Размер пособия составляет 1 576 500 грн., помощь распределяется равными долями на всех родных, которые на нее имеют право.

Напомним, 25 сентября, под Харьковом, вблизи Чугуева произошла авиакатастрофа - разбился военный самолет АН-26.

Позже в ГБР назвали 4 основные причины авиакатастрофы на Харьковщине. 27 сентября спасатели завершили работы на месте авиакатастрофы под Харьковом.

В Харьковской ОГА сообщили, что ДНК-экспертизу погибших под Харьковом проведут в ускоренном режиме.

Руководство полетов, которое принимало решения по АН-26 на Харьковщине, отстранили на время следствия. Также в ГБР опровергают информацию об отказе двигателя АН-26.

Минобороны погибшие компенсация самолет АН-26
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