В Одесі здійснив аварійну посадку американський військово-транспортний літак

У нього відмовив один з чотирьох двигунів

У нього відмовив один з чотирьох двигунів

Фото: Думська

Військово-транспортний літак ВПС США C-130 Hercules здійснив аварійну посадку в одеському аеропорту.

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