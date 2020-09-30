В Одесі здійснив аварійну посадку американський військово-транспортний літак
У нього відмовив один з чотирьох двигунів
У нього відмовив один з чотирьох двигунів
Військово-транспортний літак ВПС США C-130 Hercules здійснив аварійну посадку в одеському аеропорту.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на видання Думська.
Відомо, що борт вилетів до Одеси з американської бази Рамштайн, розташованої в Німеччині. Під час польоту у нього відмовив один з чотирьох двигунів. Зараз екіпаж займається усуненням проблеми.
Нагадаємо, В ГБР спростовують інформацію про відмову двигуна АН-26.
В ГБР розглядає теракт як одну з причин аварії АН-26 під Харковом.
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