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30 вересня 2020, 18:12 1

В Одесі здійснив аварійну посадку американський військово-транспортний літак

30 вересня 2020, 18:12 1
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У нього відмовив один з чотирьох двигунів
У нього відмовив один з чотирьох двигунів
Фото: Думська
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Військово-транспортний літак ВПС США C-130 Hercules здійснив аварійну посадку в одеському аеропорту.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на видання Думська.

Відомо, що борт вилетів до Одеси з американської бази Рамштайн, розташованої в Німеччині. Під час польоту у нього відмовив один з чотирьох двигунів. Зараз екіпаж займається усуненням проблеми.

Нагадаємо, В ГБР спростовують інформацію про відмову двигуна АН-26.

В ГБР розглядає теракт як одну з причин аварії АН-26 під Харковом.

США Одеса літак аеропорт аварія ремонт
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