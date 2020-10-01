Зросла кількість загиблих у лісових пожежах на Луганщині

На цей час відомо про п`ятьох загиблих і десятьох ушпиталених, евакуйовано 120 осіб

На цей час відомо про п`ятьох загиблих і десятьох ушпиталених, евакуйовано 120 осіб

Фото: ДСНС

У Луганській області тривають масштабні лісові пожежі, які загрожують 22-м населеним пунктам. За попередніми оцінками орієнтовна площа пройдена вогнем складає близько 9,3 тисячі гектарів.

Про це пише RegioNews з посиланням на ДСНС України.

На території Луганської області триває гасіння лісових пожеж у Новоайдарському, Старобільському та Станично-Луганському районах, де у зв'язку з сильними поривами вітру, відбулося поширення вогню.

Найбільш складна обстановка склалася вздовж лінії розмежування від Станиці-Луганської до Сєверодонецька, де лісові пожежі набули загрозливого характеру для 22 населених пунктів.

На території Луганської області триває гасіння лісових пожеж у Новоайдарському, Старобільському та Станично-Луганському... Опубліковано ДСНС України Середа, 30 вересня 2020 р.

Основні осередки лісових пожеж:

- осередок №1 між населеними пунктами Байдівка та Половинкине (Старобільський район) локалізовано на площі 8 га. Не допущено розповсюдження вогню на ці населені пункти.

- осередок № 2 між селами Піщане, Нижньотепле, Артема (Станично-Луганський район). Загоряння очерету та сухої рослинності на площі понад 20 га. Евакуація не проводилася.

- осередок № 3, який виник поблизу Трьохізбенки (Новоайдарський район) внаслідок сильного вітру (20 м/с) по лісовим масивам поширився до Сєверодонецька (за даними лісгоспів вогнем пройдено близько 8,8 тис. га). Силами ДСНС на околиці Сєверодонецька здійснюється гасіння пожежі на складі побутової хімії та лакофарбових виробів; Пожежі на заводі антисептиків (зберігається 30 тон спирту) та на хлораторній насосної станції ліквідовано (зберігається 280 кг хлору). На даний час розповсюдження вогню в сторону м. Сєверодонецька немає.

- осередок № 4 поблизу с. Вільхове (Станично-Луганський район) вогнем пройдено 200 га лісу.

- осередок № 5 поблизу с. Болотене (Станично-Луганський район) загоряння понад 6 га очерету та сухої рослинності.

- осередок № 6 поблизу сіл Лобочеве, Геєвка (Станично-Луганський район) сталася лісова пожежа на площі 300 га.

Всього до гасіння залучено 1229 чоловік та 204 одиниці техніки, у тому числі від: ДСНС - 516 чоловік і 107 одиниць техніки (Луганська, Донецька, Дніпропетровська, Запорізька, Кіровоградська Полтавська та Харківська області); Збройних Сил - 148 чоловік, 14 одиниць техніки; Держлісагентства - 60 чоловік, 56 одиниць техніки; Нацполіції - 500 чоловік, 22 одиниці техніки; інші органи влади – 5 чоловік і 5 одиниць техніки.

Ситуація ускладнюється несприятливими погодними умовами. За прогнозом Укргідрометцентру на території Луганської області з 1 по 5 жовтня буде спостерігатися малохмарна погода без опадів, 1 жовтня пориви вітру до 20 м/с, в інші дні вітер 3-12 м/с. Температура повітря вдень від 17 до 25 градусів.

Оперативна інформація щодо гасіння лісових масивів на території Луганської області На території Луганської області... Опубліковано ДСНС України Середа, 30 вересня 2020 р.

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