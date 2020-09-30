Стало відомо, коли очікується розшифровка "чорних скриньок" літака Ан-26

"Чорні скриньки" перебувають у задовільному стані

"Чорні скриньки" перебувають у задовільному стані

Фото з відкритих джерел

Завершення процесу розшифровки бортових самописців військового літака Ан-26, що розбився під Чугуєвом в Харківській області, очікують до кінця поточного тижня.

Про це повідомив у Facebook голова урядової слідчої комісії, віцепрем'єр-міністр Олег Уруський, передає RegioNews.

"Робота над розшифровкою бортових самописців триває. Вони перебувають у задовільному стані. Ними займаються авіаційні експерти. Закінчення процесу розшифровки очікується на цьому тижні", — написав він у соцмережі.

Чиновник також додав, що слідство розглядає кілька версій авіакатастрофи. З усім тим, за словами Уруского, стає зрозумілим, що "на технічні несправності, які мали місце, наклався людський фактор у різних його проявах".

Крім того, голова урядової слідчої комісії повідомив, що в рамках розслідування авіакатастрофи Ан-26 вже призначили судово-медичні експертизи, провели виїмку документів щодо організації та проведення польотів, допитано понад 40 свідків катастрофи.

Також на окремому майданчику на території військової частини А4104 вже збирають фюзеляж літака, уламки якого були перевезені туди з місця катастрофи.

Крім цього, триває експертиза ДНК загиблих під час трагедії, результати аналізів очікують приблизно через два тижні.

Уруський також розповів, що стан курсанта В'ячеслава Золочевського, який вижив під час катастрофи, стабільний, він швидко йде на поправку".

29 вересня працював на Харківщині У військовій частині А4104 в Чугуєві заслухав доповіді військових та слідчих... Опубліковано Олег Уруський Середа, 30 вересня 2020 р.

Нагадаємо, 25 вересня, під Харковом, поблизу Чугуєва сталася авіакатастрофа - розбився військовий літак АН-26.

Пізніше в ДБР назвали 4 основні причини авіакатастрофи на Харківщині.

27 вересня рятувальники завершили роботи на місці авіакатастрофи під Харковом.

У Харківській ОДА повідомили, що ДНК-експертизу загиблих під Харковом проведуть у прискореному режимі.

Керівництво польотів, яке ухвалювало рішення по АН-26 на Харківщині, відсторонили на час слідства. Також у ДБР спростовують інформацію про відмову двигуна АН-26.