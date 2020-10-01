На месте катастрофы Ан-26 под Харьковом установили временный памятный знак

Позже его заменят полноценным памятником погибшим

Позже его заменят полноценным памятником погибшим

Фото: ukrinform

На месте авиакатастрофы самолета Ан-26 под Чугуевом Харьковской области установили временный памятный знак.

Об этом агентству Укринформ сообщил спикер Харьковского национального университета Воздушных сил им. Кожедуба Олег Кошевой, передает RegioNews.

По его словам, памятный знак с надписью "Вечного вам полета. Ан-26-Ш б н 76. 25.09.2020" установили по инициативе университета и офицеров воинской части в Чугуеве.

Это временный памятник. 3 октября, на девятый день после трагедии, возле него состоится панихида. Отдадим дань уважения нашим офицерам и курсантам", - рассказал Кошевой.

Он добавил, что сейчас психологи заведения работают с семьями погибших, которые пока остаются в Харькове.

Работаем с семьями погибших. Часть семей еще в Харькове - до окончания экспертиз ДНК. Они проживают в гостинице университета, мы обеспечиваем питание и транспорт. Конечно, с ними общаются психологи", - сообщил спикер университета.

Напомним, 25 сентября, под Харьковом, вблизи Чугуева произошла авиакатастрофа - разбился военный самолет АН-26.

Позже в ГБР назвали 4 основные причины авиакатастрофы на Харьковщине. 27 сентября спасатели завершили работы на месте авиакатастрофы под Харьковом.

В Харьковской ОГА сообщили, что ДНК-экспертизу погибших под Харьковом проведут в ускоренном режиме.

Руководство полетов, которое принимало решения по АН-26 на Харьковщине, отстранили на время следствия. Также в ГБР опровергают информацию об отказе двигателя АН-26.