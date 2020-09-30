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30 вересня 2020, 13:45 10

Авіатроща під Харковом: Загиблих зможуть поховати цього тижня

30 вересня 2020, 13:45 10
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Незабаром спеціалісти мають завершити експертизи
Незабаром спеціалісти мають завершити експертизи
Фото з відкритих джерел
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Тіла загиблих курсантів та офіцерів в авіакатастрофі Ан-26 біля Чугуєва Харківської області видадуть для поховання цього тижня.

Про це повідомив керівник управління ГСУ ДБР Ярослав Льошенко під час спілкування з журналістами, передає RegioNews з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Зазначається, що незабаром спеціалісти мають завершити експертизи.

"За попередньою інформацією, ми в рамках комунікації з експертами, які здійснюють молекулярно-генетичне дослідження, отримали їх запевнення в тому, що вже найближчими днями родичі можуть забрати тіла загиблих для проведення похоронних ритуалів", – сказав Льошенко.

Нагадаємо, 25 вересня, під Харковом, поблизу Чугуєва сталася авіакатастрофа - розбився військовий літак АН-26.

Пізніше в ДБР назвали 4 основні причини авіакатастрофи на Харківщині.

27 вересня рятувальники завершили роботи на місці авіакатастрофи під Харковом.

У Харківській ОДА повідомили, що ДНК-експертизу загиблих під Харковом проведуть у прискореному режимі.

Керівництво польотів, яке ухвалювало рішення по АН-26 на Харківщині, відсторонили на час слідства. Також у ДБР спростовують інформацію про відмову двигуна АН-26.

ДБР загиблі Харьків смерті Харківська область
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